«Золотая Маска»: Триумф Пермского театра оперы и балета

Самый настоящий триумф произвел в Москве Пермский оперный театр. Он получил сразу пять высших театральных наград России, пять "Золотых масок". Три из них присуждены новой балетной постановке старой сказки "Золушка".

Теодор Курентзис, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета: "Огромное спасибо тем людям, которые любят то, что я делаю, но особое спасибо тем, кто не любит".

Вот так Теодор Курентзис благодарит за победу в номинации «Лучшая работа дирижера» в балете Золушка. Пермская постановка открывала фестиваль 2018 года. Хореограф Алексей Мирошниченко перенес действие старой сказки в 50-е годы прошлого века.

В качестве сценографии были использованы настоящие станки, как за кулисами театра.

Помимо дирижера, экспертное жюри оценило художника Татьяну Ногинову. Алексей Мирошниченко победил в номинации «Лучшая работа балетмейстера-хореографа».

Алексей Мирошниченко, главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета: "Если бы можно было взять эту Маску, и она бы тебе помогла, или под подушку положить, чтобы тебе приснилось, как делать следующий балет. К сожалению, не поможет. Это признание работы коллектива. Спасибо большое этому фестивалю, благодаря которому мы регулярно возим в Москву наши спектакли. Спасибо жюри, спасибо всем, кто поддерживал. Работаем дальше!".

Еще одна премьера прошлого сезона - опера «Кантос» была удостоена специального приза «За художественную целостность и создание новаторской формы музыкального спектакля».

Виталий Полонский, главный хормейстер Пермского театра оперы и балета: "В течение репетиций менялись темпы, менялись динамические какие-то оттенки, менялись штрихи, потому что это был поиск".

Эта постановка в своё время наделала много шума - солирующую партию здесь исполнила скрипка, зрители сидели на сцене, а в конце мистерии на улице всех ожидали костры.

Элени-Лидия Стамеллу, артистка хора musicAeterna: "Ноты, где надо попасть каждую секунду. А еще по интонации было сложно, потому что несколько нот надо было не петь нормальным строем, а четверть ниже или четверть выше".

Личную "Маску" за эту постановку получил композитор Алексей Сюмак. Но жюри в целом отметило всю команду. Они в свою очередь сделали, наконец, поклон перед зрителями, ведь в самой опере артисты уходят как бы в никуда.