Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело

Тотальный диктант - для всех, кто умеет писать →

«Золотая Маска»: Триумф Пермского театра оперы и балета

смотреть видео

Золотая Маска

Самый настоящий триумф произвел в Москве Пермский оперный театр. Он получил сразу пять высших театральных наград России, пять "Золотых масок". Три из них присуждены новой балетной постановке старой сказки "Золушка".

Теодор Курентзис, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета: "Огромное спасибо тем людям, которые любят то, что я делаю, но особое спасибо тем, кто не любит".

Вот так Теодор Курентзис благодарит за победу в номинации «Лучшая работа дирижера» в балете Золушка. Пермская постановка открывала фестиваль 2018 года. Хореограф Алексей Мирошниченко перенес действие старой сказки в 50-е годы прошлого века.

В качестве сценографии были использованы настоящие станки, как за кулисами театра.

Помимо дирижера, экспертное жюри оценило художника Татьяну Ногинову. Алексей Мирошниченко победил в номинации «Лучшая работа балетмейстера-хореографа».

Мирошниченко

Алексей Мирошниченко, главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета: "Если бы можно было взять эту Маску, и она бы тебе помогла, или под подушку положить, чтобы тебе приснилось, как делать следующий балет. К сожалению, не поможет. Это признание работы коллектива. Спасибо большое этому фестивалю, благодаря которому мы регулярно возим в Москву наши спектакли. Спасибо жюри, спасибо всем, кто поддерживал. Работаем дальше!".

Еще одна премьера прошлого сезона - опера «Кантос» была удостоена специального приза «За художественную целостность и создание новаторской формы музыкального спектакля».

Виталий Полонский, главный хормейстер Пермского театра оперы и балета: "В течение репетиций менялись темпы, менялись динамические какие-то оттенки, менялись штрихи, потому что это был поиск".

маски

Эта постановка в своё время наделала много шума - солирующую партию здесь исполнила скрипка, зрители сидели на сцене, а в конце мистерии на улице всех ожидали костры.

Элени-Лидия Стамеллу, артистка хора musicAeterna: "Ноты, где надо попасть каждую секунду. А еще по интонации было сложно, потому что несколько нот надо было не петь нормальным строем, а четверть ниже или четверть выше".

Личную "Маску" за эту постановку получил композитор Алексей Сюмак. Но жюри в целом отметило всю команду. Они в свою очередь сделали, наконец, поклон перед зрителями, ведь в самой опере артисты уходят как бы в никуда.

Светлана Бельская

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 17.04.2018 в 09:55 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело

Пермским мотоциклистам отказывают в оформлении ОСАГО

В крае проверят систему экстренного оповещения

По следам чуди

«Кубок медведей» выиграла пермская «Стая пираний»

За 3 месяца город заработал на парковках 10,5 млн рублей

Миссия выполнима: Сеять разумное, доброе, вечное

Смертельное ДТП: В аварии на Восточном обходе погибли два человека

Клещи просыпаются

3,5 тысячи пермяков проверили грамотность


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело

Тотальный диктант - для всех, кто умеет писать →

Обратите внимание

в Перми

Тотальный диктант - для всех, кто умеет писать

Тотальный диктант снова писали в самых неожиданных для этого местах.
17.04.2018 в 10:22

Метки: в Перми, В России, Образование

«Золотая Маска»: Триумф Пермского театра оперы и балета

Театр оперы и балета получил сразу пять высших театральных наград России - пять Золотых масок.
17.04.2018 в 09:55

Метки: в Перми, Культура, Общество

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело

Предполагаемому виновнику ДТП грозит до 7 лет тюрьмы.
17.04.2018 в 09:33

Метки: в Перми, в Пермском крае, Происшествия, Аварии

Пермским мотоциклистам отказывают в оформлении ОСАГО

ОСАГО либо не выдают вообще, либо назначают сильно завышенную цену.
17.04.2018 в 09:10

Метки: в Перми, Общество, Деньги, в Пермском крае

В крае проверят систему экстренного оповещения

Во вторник с 11 до 15 в Пермском крае будут проверять готовность системы оповещения гражданской обороны.
16.04.2018 в 17:55

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В России

Тотальный диктант - для всех, кто умеет писать

Тотальный диктант снова писали в самых неожиданных для этого местах.
17.04.2018 в 10:22

Метки: в Перми, В России, Образование

«Кубок медведей» выиграла пермская «Стая пираний»

Семь команд билась на льду пермского «Молота» целых три дня.
16.04.2018 в 16:54

Метки: в Перми, В России, Спорт

Миссия выполнима: Сеять разумное, доброе, вечное

В Прикамье подвели итоги конкрса Учитель года.
16.04.2018 в 16:06

Метки: Общество, Образование, в Пермском крае, В России

Пермский театр оперы и балета завоевал 5 «Золотых масок»

Сразу 2 спектакля Пермского театра оперы и балета — опера Кантос и балет Золушка - получили 5 Золотых Масок.
16.04.2018 в 14:05

Метки: в Перми, Культура, Общество, В России

В Прикамье встретили участников «Ломоносовского обоза»

Школьная экскурсия с индустриальным уклоном по промышленным достопримечательностям российских городов.
16.04.2018 в 11:25

Метки: в Пермском крае, В России, Экономика

Лента новостей RSS каналы

Тотальный диктант - для всех, кто умеет писатьТотальный диктант - для всех, кто умеет писать

«Золотая Маска»: Триумф Пермского театра оперы и балета«Золотая Маска»: Триумф Пермского театра оперы и балета

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное делоПо факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело

Пермским мотоциклистам отказывают в оформлении ОСАГОПермским мотоциклистам отказывают в оформлении ОСАГО

В крае проверят систему экстренного оповещенияВ крае проверят систему экстренного оповещения

Школьницы Кудымкара получили Гран-при Всероссийского фестиваляШкольницы Кудымкара получили Гран-при Всероссийского фестиваля

По следам чудиПо следам чуди

«Кубок медведей» выиграла пермская «Стая пираний»«Кубок медведей» выиграла пермская «Стая пираний»

За 3 месяца город заработал на парковках 10,5 млн рублейЗа 3 месяца город заработал на парковках 10,5 млн рублей

Миссия выполнима: Сеять разумное, доброе, вечноеМиссия выполнима: Сеять разумное, доброе, вечное

Смертельное ДТП: В аварии на Восточном обходе погибли два человекаСмертельное ДТП: В аварии на Восточном обходе погибли два человека

Клещи просыпаютсяКлещи просыпаются

3,5 тысячи пермяков проверили грамотность3,5 тысячи пермяков проверили грамотность

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

Как получить компенсацию за путевку в лагерьКак получить компенсацию за путевку в лагерь

Пермский театр оперы и балета завоевал 5 «Золотых масок»Пермский театр оперы и балета завоевал 5 «Золотых масок»

Расскажи о любимом докторе!Расскажи о любимом докторе!

В Кудымкаре объявлен Месячник чистотыВ Кудымкаре объявлен Месячник чистоты

В Прикамье сформируют кадровый резервВ Прикамье сформируют кадровый резерв

Совет недели: Не спешите «переобувать» автоСовет недели: Не спешите «переобувать» авто

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

В Прикамье встретили участников «Ломоносовского обоза»В Прикамье встретили участников «Ломоносовского обоза»

Учись бизнесу онлайн и бесплатноУчись бизнесу онлайн и бесплатно

В Перми начали ремонт дорог литым асфальтомВ Перми начали ремонт дорог литым асфальтом

Учитель года потратит премию на ипотекуУчитель года потратит премию на ипотеку

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную