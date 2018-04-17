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Тотальный диктант - для всех, кто умеет писать

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Тотальный диктант

Почти три с половиной тысячи жителей Прикамья в минувшую субботу добровольно проверили свою грамотность в рамках ежегодной всероссийской акции "Тотальный диктант". На этот раз его снова писали в самых неожиданных для этого местах. Например, в Ботаническом саду или в Кунгурской ледяной пещере. Как это было?

Марьяна Афанасьева выпускница классического университета. И за все годы учебы ни разу не побывала в Ботаническим саду. Когда встал вопрос, где писать «Тотальный диктант», ответ был очевиден - там, где растет старейшая на Урале финиковая пальма.

Марьяна Афанасьева, участник акции «Тотального диктанта»: "Это замечательный проект, помимо той функции, которая в нём заложена в основу – популяризация языка, он несет в себе объединяющее начало".

В Прикамье расставляли запятые почти 3,5 тысячи человек. Условия для проверки знаний разнообразны. Вновь Кунгурская ледяная пещера. И новинки: приют для кошек. Площадки в геронтологическом центре и онкоцентре, а также в историческом парке «Россия – моя история».

Тотальный диктант

«Диктаторами», именно так называют тех, кто диктует, стали деятели культуры, руководители высших учебных заведений, общественники, представители СМИ, среди них и корреспонденты Лариса Стрельникова и Марина Печёнова.

Текст в этом году написала писательница из Казани Гузель Яхина.

Гузель Яхина: "Три текста, которые я подготовила для диктанта, называются: «Утро», «День» и «Вечер».

Отрывок из «Утра». Попробуйте, мысленно расставить знаки препинания. «Дождавшись, когда обе стрелки сольются в единую линию (часовая на шести, минутная на двенадцати), что есть силы, дергал за веревку – и бронзовый колокол гулко отзывался». Не так-то это просто.

В самой грамотной акции страны принять участие мог каждый абсолютно бесплатно, и прийти можно было без всего. Бланк выдали, ручку тоже, ещё в придачу дали бутылку воды.

Тотальный диктант

Среди тех, кто знания проверял, оказался губернатор Пермского края Максим Решетников. Диктант писал вместе со всеми на общих правах в педагогическом университете.

Решетников

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Русский язык неисчерпаем, всегда есть какие-то варианты, и я в двух-трех моментах абсолютно не уверен".

Теперь, чтобы узнать результат, главе региона и другим участникам придется дождаться 20 апреля. Сделать это можно будет на сайте totaldict.ru.

Антон Нагибин

Метки: в Перми, В России, Образование

Опубликовано: 17.04.2018 в 10:22 в рубрике - Вести Пермь

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