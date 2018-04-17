По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело

В полиции возбудили уголовное дело по факту жуткой аварии, которая случилась в ночь с субботы на воскресенье на Восточном обходе в Перми. По предварительным данным, в районе развязки с улицей Лядовская молодой человек за рулем "Лифана" выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с "Ладой". Удар оказался такой силы, что машина загорелась. Водитель и пассажир, которые были внутри, погибли. Предполагаемый виновник ДТП получил травму ноги и был госпитализирован. Не исключено, что он мог быть пьяным. Сейчас ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Татьяна Авдюкова, начальник отдела информации, общественных связей ГУ МВД РФ по Пермскому краю, рассказала: "Возбуждено уголовное дело в отношении жителя краевого центра 1979 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 5, статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Следствие по делу продолжается".