Пермским мотоциклистам отказывают в оформлении ОСАГО

Владельцам мотоциклов в Пермском крае под самыми разными предлогами массово отказывают в покупке полиса обязательного страхования автогражданской ответственности. Об этом сегодня сообщили представители инициативной группы. По их словам, ОСАГО либо не выдают вообще, либо назначают сильно завышенную цену. То есть в случае столкновения с двухколесным транспортом, водитель автомобиля не получит ничего.

Олег Храмцов - один из тех, кто решил идти до конца в борьбе за полис ОСАГО. Теперь может смело написать брошюру - самые нелепые отговорки сотрудников страховых компаний.

Олег Храмцов: "Мы не можем производить операции по страхованию. В этот момент времени мы видим, как страхуют другие ТС эти же сотрудники. У них заканчиваются чернила в принтере. Классика жанра - у нас закончились бланки, закончился лимит страховок на сегодняшний день. Лимит?!".

Одни страховые отказываются заключать договор вообще, другие навязывают дополнительную страховку. Например, от несчастного случая. Аргументы - запрет руководства или, мол, двухколёсная техника связана с большим риском.

Мотоцикл, конечно, непростое средство передвижения, но вряд ли другие водители выиграют, если будут делить дорогу с теми, у кого нет ОСАГО.



Вместе с мотоциклистами выбираем 4 разные компании: в первой отправляют в центральный офис, где уже днём скопилась большая очередь. Во второй отказывают с порога, ссылаясь на распоряжение руководства. В третьей после словесной перепалки соглашаются принять заявление. Перезвонив, сообщают, что за полис придётся заплатить в два раза дороже. Четвёртый страховщик выдаёт свой вариант ответа - пробуйте оформить полис на сайте. Обращаемся к одному из сайтов. Система без отговорок признаётся - с расчётом проблемы.

В ГИБДД о них знают, но воздействовать на страховщиков не в праве.

Евгений Пастухов, старший инспектор по особым поручениям отдела ДПС управления ГИБДД по Пермскому краю: "Влиять на выдачу или невыдачу страховых полисов мы не можем, но в нормативно-правовых актах чётко прописано - владелец транспортного средства должен иметь страховой полис".

В лучшем случае мотоциклистам без полиса грозит штраф, в худшем - при ДТП второй участник не сможет рассчитывать на возмещение. Мириться с этим пермские байкеры не намерены - Олег уже готовит заявление в суд.