В крае проверят систему экстренного оповещения
Во вторник в Пермском крае будут проверять готовность региональной системы оповещения гражданской обороны. Сирены будут включать в отрезок времени с 11 до 15.00. Их можно будет услышать на улицах, предприятиях и в социальных учреждениях. По заведенному порядку, услышав такой сигнал, человек должен первым делом найти и включить телевизор или радиоприемник - на телеканале "Россия 1" и на волне "Радио России" будет транслироваться информационный ролик, сообщающий о сути прозвучавшего сигнала тревоги.
В Главном Управлении МЧС по Пермскому краю пояснили, жителям, услышавшим звук сирен и речевое оповещение, не стоит беспокоиться. Проверка системы оповещения носит учебный характер, это плановое мероприятие.
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