По следам чуди

В центре городской культуры работает выставка "Чудо чуди".

Путешествие по трем мирам начинается с нижнего или подземного, здесь живут хтонические существа, олицетворявшие собой дикую природную мощь земли, в среднем живут люди и звери, пушные и разные, а в верхнем - боги. Герои картин художника-этнофутуриста из Республики Коми Павла Микушева поселились в среднем.

Проект «Чудо Чуди» посвящен одному из самых загадочных феноменов средневековой истории Прикамья - пермскому звериному стилю. Бронзовые изображения животных и птиц отражали картину мира наших предков и стали источником вдохновения для многих современных художников. Павел Микушев, например, работает с ним уже 25 лет.

Пермский звериный стиль в проекте «Чудо чуди» выступает в качестве эстетического ориентира, с которым работают художники, как молодые, так и давно известные. Например, самому старшему автору на этой выставке 90 лет - Александр Зырянов представил свои линогравюры. В экспозиции есть работы Юрия Шикина,Рустама Исмагилова, Натальи Корчемкиной, Инны Роговой и многих других. Все они размышляют над образом загадочной чуди.

Наталья Шостина, автор проекта “KAMWA ”: "Название было выбрано неслучайно, потому что происхождение пермского звериного стиля приписывают к Камской чуди, это древний народ, который жил на территории Прикамья, находки, связанные с пермским звериным стилем, иногда называют чудские древности Рифея".

Выставка «Чудо чуди» работает до 26 апреля в центре городской культуры. Каждый вторник, среду и четверг в 17 часов можно совершить путешествие по всем трем мирам с организатором проекта КАМВА Натальей Шостиной, она проведет для всех желающих экскурсию.