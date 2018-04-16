«Кубок медведей» выиграла пермская «Стая пираний»
Пермская команда «Молот-2009» стала обладателем «Кубка Медведей». В этом году третий Кубок для хоккеистов 2009 года рождения впервые обрел статус международного – побороться за победу в соревнованиях приехали ребята из Казахстана. Семь команд билась на льду пермского «Молота» целых три дня. При поддержке сайта КИДЗ ХОККЕЙ игры комментировали и транслировали на портале Ютюб.
В итоге, третье место занял уфимский «Салават Юлаев», второе «Нефтехимик из Нижнекамска. «Стая пираний» пермского «Молота», как сами себя называют подопечные тренера Артура Зайцева, прошли весь Кубок без поражений. Подтвердив прошлогодний статус чемпионов.
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