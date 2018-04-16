За 3 месяца город заработал на парковках 10,5 млн рублей

Пермская дирекция дорожного движения подвела итоги работы платных парковок в первом квартале 2018 года. За это время водители воспользовались услугой более 66 тысяч раз. Добросовестные водители заплатили около 10,5 млн рублей. В то время как сумма штрафов за неоплаченную парковку составила 22,5 млн рублей. Самыми популярными способами оплаты остаются мобильное приложение и сайт. Ими воспользовались 52% пользователей. При помощи смс-сообщений оплатили парковку 41% автомобилистов. 7% - с помощью паркомата.