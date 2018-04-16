Миссия выполнима: Сеять разумное, доброе, вечное

В Прикамье подвели итоги конкрса "Учитель года". В зале лучшие педагоги Пермского края. В финал вышли 42 участника из каждого уголка Пермского края: Соликамск, Чусовой, Чайковский, Пермский район, Кудымкарский.

Три главных испытания. Выступление перед коллегами - презентация собственных образовательных программ и мастер-класс. Самое сложное - открытый урок с детьми. Нужно было завоевать любовь школьников, ведь они в этом году - члены жюри. Тоже определяют лучшего в отдельной номинации.

Конкурс «Учитель года» 29-й по счету. Организаторы подвели статистику. Каждый шестой педагог в крае принимал в нем участие. На федеральном уровне регион на втором месте по количеству призеров. Приз, который сегодня получают лучшие, - денежные премии и образовательные стажировки.

Самый волнительный момент, хотя по залу уже полушепотом доносится имя победителя. Абсолютным победителем краевого этапа Всероссийского конкурса "Учитель года" стала Екатерина Горошенкина, учитель истории и обществознания из Перми.