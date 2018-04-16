Смертельное ДТП: В аварии на Восточном обходе погибли два человека
Пермские полицейские возбудили уголовное дело в отношении предполагаемого виновника страшной аварии на Восточном обходе Перми. В ночь с субботы на воскресение в районе Лядовской развязки "Лифан", выехавший на встречную полосу, протаранил "Ладу". Последняя после столкновения загорелась. Водитель и пассажир отечественного авто погибли на месте. Предполагаемый виновник выжил. При каких обстоятельствах произошло столкновение, пока неясно. Но в полиции заявили, что водителю "Лифана" грозит до 7 лет лишения свободы.
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