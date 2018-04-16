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Клещи просыпаются
В регионе начался сезон клещевой активности. В Пермском крае зафиксирован первый в 2018 году укус клеща. Произошло это в селе Рожденственское Карагайского района. К счастью, насекомое оказалось незаразным.
В Роспотрбнадзоре напоминают - при походе на природу необходимо пользоваться спреями, каждые 45 минут проводить само или взаимоосмотр, надевать одежду, плотно прилегающую к телу. Что касается вакцины, то пока прививку можно поставить платно, список учреждений есть на сайте Роспотребнадзора. Планируется, что бесплатные будут доступны перед началом дачного сезона.
В 2017 году отмечен резкий рост численности крыс, мышей, являющихся прокормителями клещей. В 2018 году эпидемиологический прогноз по заболеваемости инфекциями, передающимися клещами, с учетом стабильно высокой численности переносчиков и их прокормителей, неблагоприятный.
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