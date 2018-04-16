3,5 тысячи пермяков проверили грамотность

3,5 тысячи человек в Прикамье стали участниками международной акции «Тотальный диктант». Одной из самых необычных площадок стала Кунгурская ледяная пещера. В Перми, помимо привычных аудиторий в учебных заведениях, диктант писали в геронтологическом центре и в онкоцентре, проверить свои знания по русскому языку можно было в приюте для кошек «Матроскин», историческом парке «Россия – моя история» и в ботаническом саду ПГНИУ.

Текст для диктанта в этом году написала писательница из Казани Гузель Яхина, автор романа «Зулейха открывает глаза». «Диктаторами», именно так называют того, кто диктует, стали деятели культуры, руководители высших учебных заведений, общественники, представители СМИ - среди них и корреспонденты "Вести Пермь" Марина Печёнова и Лариса Стрельникова. А вот среди тех, кто знания проверял, оказался и губернатор Пермского края Максим Решетников. Теперь, чтобы узнать результат, главе региона, как и другим участникам, придется подожать до 20 апреля.