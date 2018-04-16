Пермь. Новости культуры
Хор MusicAeterna стал лауреатом премии Opera Awards. На престижную премию коллектив номинировали уже в пятый раз, но победителем он стал впервые. О премии и пути к большой награде рассказывают гости программы "Новости культуры" - Главный хормейстер Пермского театра оперы и балета Виталий Полонский и Валерия Сафонова, Хормейстер хора MusicAeterna.
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