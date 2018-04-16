Как получить компенсацию за путевку в лагерь

В Перми начали выдавать сертификаты на летний отдых детей. Это своеобразная бюджетная поддержка семей с невысоким совокупным доходом. Бывали случаи, когда сертификатов на всех не хватало. Поэтому сейчас родители стараются не откладывать поход в органы соцзащиты в долгий ящик.

В Перми открылось 16 пунктов выдачи сертификатов. Если родители хотят получить субсидию, им необходимо подготовить пакет документов, полный список которых представлен на сайте gorodperm.ru. Бюджетная поддержка для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом, превышающим трехкратную величину прожиточного минимума - это чуть более 30 тыс на человека - не предоставляется. Следующий шаг – подача заявления в любой из 16 пунктов выдачи сертификатов. При этом стоимость сертификата также будет определяться исходя из социального статуса или среднемесячного дохода семьи. Важно отметить, что передать сертификат представителю лагеря необходимо в течение 15 дней, иначе он будет аннулирован.

Стоит отметить, что компенсацию можно получить лишь на те лагеря, которые есть в реестре на сайте городской администрации. В прошлом году сертификаты можно было получить и на школьные площадки, в этом году здесь произошли изменения.

Те, кто решили отправить своих чад за пределы Пермского края, также могут рассчитывать на поддержку от государства, для них предусмотрена так называемая компенсация. Её нужно успеть оформить до 30 июня 2018 года по адресу Газеты Звезда 9. При себе иметь всё тот же пакет документов, что и при оформлении сертификата, сумма будет также зависеть от доходов родителей, вся разница в том, что деньги родители получат после того, как ребёнок съездит в лагерь