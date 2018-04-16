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Пермский театр оперы и балета завоевал 5 «Золотых масок»

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Маска

Сразу 2 спектакля Пермского театра оперы и балета - опера "Кантос" и балет "Золушка" - получили 5 "Золотых Масок".

Новость пришла накануне вечером из Москвы, где объявили имена лауреатов Национальной театральной премии. Лауреатами премии стали художественный руководитель театра Теодор Курентзис и главный балетмейстер Алексей Мирошниченко.  Алексей Сюмак назван лучшим композитором в музыкальном театре, Татьяна Ногинова - лучшим художником по костюмам. За 19 лет существования фестиваля Пермский театр оперы и балета попадал в номинации 140 раз, из них 27 раз получал награды. Художественный руководитель театра Теодор Курентзис является восьмикратным обладателем премии. По итогам сезона 2016-2017 Пермский театр оперы и балета был упомянут в списке номинантов 15 раз. 

Метки: в Перми, Культура, Общество, В России

Опубликовано: 16.04.2018 в 14:05 в рубрике - Вести Пермь

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