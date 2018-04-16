Пермский край. Неделя за 159 секунд

ЗАЯВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

Остаюсь! Губернатор Пермского края Максим Решетников губернатором Пермского края же планирует остаться. На встрече с руководителями работающих в регионе средств массовой информации он заявил: «Есть долгосрочные планы, большие проекты. По всем уже началась работа, постепенно формируем команду. Хочу, чтобы все задуманное приобретало реальные очертания». Регионом Максим Решетников руководит с февраля 2017 года: 7 месяцев с приставкой «и.о.», далее как избранный губернатор. Практически с момента выборов анонимы «ищут» ему кресло на федеральном уровне. Особую популярность тема приобрела в пермских Telegram-каналах. Вот и сейчас из сказанного их авторы сделали прямо противоположные выводы.

ВИЗИТ НЕДЕЛИ

В Пермском крае побывал «Ломоносовский обоз». Это - «тур с интересом», который организовал «Ломоносовский клуб». По другому - международная организация, в которой уже состоявшиеся ученые поддерживают молодые таланты. Последние только что прокатились по промышленному Уралу. Всего на маршруте 14 городов в 5 регионах. Везде смотрели только «самое-самое». В Пермском крае это предприятия группы ЛУКОЙЛ. Так, на объектах ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ участники экспедиции знакомятся с инновациями, которые применяют сегодня пермские нефтяники. В ПГНИУ - защищают творческих работы.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

260 участников из 16 стран мира. Это про юбилейный «Арабеск». Конкурс молодых артистов балета по счету пятнадцатый. И нынче ему исполнилось 30 лет. Здесь все без ошибки: год за два, так как конкурс не ежегодный. К традиционной престижности нынче добавили актуальную продвинутость. В первую очередь для зрителей. Практически все главные события можно будет увидеть не вставая с дивана. Организаторы обещают тотальный режим онлайн.

СОВЕТ НЕДЕЛИ

Не спешите! Это тем, кто бросился "переобувать" авто. Синоптики обещают очередное вторжение арктического воздуха. А это опять мокрый снег, минус на градуснике и гололед. Подсказка от автоинспекторов: лучше менять колеса в конце апреля - первых числах мая. Самые распространенные методы оценки нужного момента: ночью уже не бывает меньше 0 градусов, а днем воздух прогревается до +7 и выше. Но это неофициально. Официально в странах Таможенного союза ездить на «шипах» можно до 1 июня. Дальше зимние колеса уже будут считаться нарушением. Однако, за него не наказывают. Штрафа за зимние колеса летом попросту не существует.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

Первый пошел! В Карагайском районе официально зафиксирован первый в сезоне случай нападения клеща на человека. По информации краевого Роспотребнадзора, пострадал 11-летний мальчик. К счастью, все обошлось. Проверка показала, что клещ не заразный. Светлая одежда, минимум открытой кожи, постоянные осмотры и специальные противоклещевые препараты - это уже рекомендации дачникам и любителям побродить по лесу. Плюс обязательная история, если клещ обнаружен - зловредную букашку в любом случае нужно сдать в лабораторию на проверку.