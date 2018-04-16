В Прикамье встретили участников «Ломоносовского обоза»
Школьная экскурсия с индустриальным уклоном по промышленным достопримечательностям российских городов. В Пермь прибыли участники проекта «Ломоносовский обоз. Промышленное сердце России».
Каски, противогазы, форменные куртки - хватит каждому, а иначе на производство не попасть. Удобно, говорит Валентина, и делится планами - а в них она видит своим занятием нефтедобычу. Более того - на арктическом шельфе.
Валентина Слядникова: "Мне очень нравится химия, мне очень нравится физика, и жизнь я хотела бы связать именно с нефтью".
А пока не в Арктике, а в Добрянском районе Валентина и её товарищи изучают всё, что связано с нефтяной отраслью в крае. Именно в Прикамье вся цепочка - добыча, переработка, сбыт готовой продукции.
Вообще нефтяники регулярно принимают гостей на производстве. Это студенты, коллеги с других предприятий, а сегодня это сто школьников из разных городов, участники проекта «Ломоносовский обоз. Промышленное сердце России».
Позади Тюмень, Тобольск, Челябинск, Екатеринбург и Нижний Тагил. Пермь - последняя точка на маршруте, и в каждом городе ребята посещают промышленные предприятия, знакомясь с производством.
Владимир Скрипниченко, руководитель проекта «Ломоносовский обоз. Промышленное сердце России»: "Чтобы принять участие в проекте, ребята выполнили эссе, на двух страницах написали свою самую основную идею. Эту идею за 14 дней пути они должны превратить в развёрнутый проект с внедренческим компонентом".
Ребята теперь имеют чёткое представление о том, что и как работает в той или иной отрасли. Если говорить о пермских лукойловцах - школьники увидели, как идёт работа в полях, кроме того им показали, что все эти процессы можно контролировать из одного места - центра интегрированных операций.
Андрей Чумаков, заместитель начальника ЦИТС «Полазна» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Основными технологическими процессами мы можем управлять прямо здесь, то есть работой фонда скважин, и основными объектами - это дожимная насосная установка и другие".
Маршрут в Пермском крае насыщенный. Это всё, что связано с нефтедобычей, кроме того, нефтеперерабатывающий завод. И вот конечное звено - одна из АЗС, только через неё в сутки проходит не менее двух тысяч автомобилистов.
Екатерина Герасимова, территориальный менеджер ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: "Здесь реализуется пять видов топлива, четыре бензина и дизельное топливо".
Планируется, что именно в Перми пройдёт и презентация работ, которые писали школьники, и касаться они будут в том числе и развития промышленности.
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