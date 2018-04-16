Учись бизнесу онлайн и бесплатно

Учиться бизнесу онлайн и совершенно бесплатно можно теперь в Пермском крае. Сбербанк России совместно с компанией Гугл запускает проект «Бизнес-класс». Чтобы стать участником проекта, достаточно зарегистрироваться на одноименном сайте. Видеолекции, вебинары и все дополнительные материалы находятся в свободном доступе. Занятия проводят лучшие эксперты. Самое главное - это не занимает много времени, весь курс обучения рассчитан на 5 месяцев и отнимает не более 3 часов в неделю. Учитывая, что в Прикамье сегодня более 100 тысяч субъектов малого бизнеса, недостатка учеников не ждут.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Для того чтобы этот лифт работал, нам необходимо максимально вовлекать предпринимателей и всячески их поддерживать. Поэтому мы с радостью восприняли эту инициативу Сбербанка совместно с Гугл, которая действительно позволяет предпринимателям получать навыки дополнительные, обучатся в онлайн режиме".

Новый проект «Бизнес-класс» рассчитан как на будущих предпринимателей, так и на работающий бизнес. По окончании курса самые активные участники получают сертификат и особые условия обслуживания от Сбербанка. Но самое главное - это новые знания. Как показывает опыт других регионов, результат часто превосходит все ожидания.

Петр Колтыпин, вице-президент ПАО Сбербанк, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: "Анализ показывает, в первый год ориентировочно минимум увеличение роста продаж и выручки происходит на 20%. Уже создано - то, что мы фиксируем на территории обслуживания Волго-Вятского банка - десятки тысяч новых рабочих мест. Это очень важно".