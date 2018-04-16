В Перми начали ремонт дорог литым асфальтом

Городские власти посчитали, сколько квадратных метров асфальта срочно придется отремонтировать в Перми - больше трехсот тысяч. Здесь потребуется целый завод.

Этот завод не останавливается ни на минуту, пока он единственный в Пермском крае производит литой асфальтобетон. Им уже несколько лет заливают ямы и неровности на дорогах. 10-тонный автомобиль машинист установки Александр Собянин заполняет за 30 минут.

Производство - первая точка в рамках большого выезда депутатов Пермской городской думы и администрации Перми. Только этой весной с помощью литого асфальтобетона планируют залить проблемные участки улично-дорожной сети города. Этот процесс наглядно продемонстрировали депутатам.

Алексей Демкин, депутат Пермской городской думы: "Администрация благодаря направлению депутатского корпуса своевременно реагирует и готовит улично-дорожную сеть для нормальной эксплуатации".

Временная комиссия по контролю за реализацией основных полномочий администрацией города Перми вновь вышла на улицы краевой столицы, чтобы посмотреть, как идет весенняя уборка.

Погода уже позволяет заниматься подобным ремонтом. Дополнительно в строительный период 2018 года запланированы работы на улице Уральской, Героев Хасана, 25-го Октября. К концу года планируется завершить работы на въезде в Пермь, в районе Липовой горы.

В рамках масштабной весенней уборки город Пермь будут усиленно озеленять. В списке почти 200 объектов - это городские парки, скверы и газоны. К концу года в Перми заработает два новых фонтана.

Дмитрий Малютин, и.о. председателя Пермской городской думы: "Ремонт и реконструкция парков и скверов – это очень важно для города. А также готовность работать по выполнению текущего ремонта дорог. Очень важно не только удержать эти темпы, но и качественно обслуживать и содержать дорожное покрытие".

Первые итоги весеннего ремонта городские власти подведут уже в конце апреля.