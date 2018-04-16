Учитель года потратит премию на ипотеку

В Перми названы победители краевого конкурса «Учитель года-2018». В финал прошли 42 преподавателя. Из них жюри выбрало шесть лучших, по количеству номинаций. Педагоги прошли испытания - открытые уроки, мастер-классы, презентации образовательных программ. В итоге, абсолютным победителем стала Екатерина Горошенкина - учитель истории, обществознания и права 27-й пермской школы.

Екатерина Горошенкина, победитель краевого конкурса «Учитель года-2018»: "Эмоций очень много, это и радость, это и усталость, и осознание чувства ответственности, еще большего. В целом это эйфория и не только от победы, а от большого количества знакомств, которые на этом конкурсе удалось приобрести".

На вопрос "Куда потратите полмиллиона рублей?" учитель года ответил, не задумываясь.

Екатерина Горошенкина, победитель краевого конкурса «Учитель года-2018»: "Очень простой ответ - у меня ипотека".