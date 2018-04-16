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Двухлетнему Максиму Беляеву нужна помощь

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Четыре операции всего за два года жизни. Еще один ребенок, Максим Беляев, срочно нуждается в помощи неравнодушных. Деньги пойдут на оплату нового способа лечения, который практически только что стал доступен в России. Сбор средств объявил «Русфонд».

Разве что любимый мультик отвлёк внимание Максима от съёмочной группы. Всех незнакомых людей он воспринимает как потенциальную угрозу. За 2 года жизни мальчик перенес 4 операции на мозге. Первая из них для родителей стала полной неожиданностью, как и диагноз, который поставили в 7 месяцев - атипическая менингиома.

Четвёртая операция прошла в феврале, а уже в марте врачи вновь зафиксировали рост опухоли. Врачи столичной клиники рекомендовали провести лучевую протонную терапию. С этого года такой способ лечения стал доступным и в России.

Николай Воробьёв, заведующий отделением радиационной онкологии Медицинского института им. Березина Сергея (Санкт-Петербург): «Его преимущество – в особой точности: сформированный нужным образом пучок протонов воздействует только на опухоль, ограничен ее пределами. Обычная радиотерапия убивает и больные клетки, и здоровые вокруг опухоли, а протонная – только больные. Такое облучение позволит остановить рост опухоли».

Стоимость лечения - 1 953 000 рублей. Историю Максима можно прочесть на сайте Русфонда, здесь же узнать о способах помощи малышу.

В Пермь Максим вернётся, когда на улицах уже полностью растает снег. Его мама надеется, что вместе с тем уйдут и страдания её ребёнка. Помочь Максиму проще, чем кажется: владельцам айфонов и телефонов на платформе Андроид можно сделать пожертвование с помощью мобильного приложения.

Также можно отправить СМС на короткий номер 5542 со словом «ДЕТИ». Стоимость сообщения 75 рублей. Тем временем, Екатерина готовится к поездке, на которую возлагают все надежды.

Екатерина Беляева: "Единственное, что меня так бодрит, - это мой ребёнок. Он настолько сильный, что я не могу быть слабой и опускать руки. Я не могу этого делать совершенно".

25 апреля Максим отметит день рождения. Свой праздник он встретит в больничной палате, но в случае этой семьи здоровье - лучший подарок.

 

Метки: в Перми, В России, Здоровье

Опубликовано: 16.04.2018 в 09:55 в рубрике - Вести Пермь

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