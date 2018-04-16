Вести Пермь. События недели
Темы выпуска:
-Большая вода-2018. Может ли она стать источником беды? Прогнозы специалистов относительно половодья.
- Что мы строим? Дискуссия вокруг одного из самых громких пермских начинаний - нового фонтана на эспланаде. Что скрывает забор, недавно здесь появившийся?
- Перед шиномонтажами уже выстраиваются очереди. Стоит ли спрашивать - кто последний?
- День космонавтики. Пермский акцент.
- Нужна помощь. Как каждый из нас может стать спасителем человеческой жизни.
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