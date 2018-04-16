Вести Пермь. События недели

Темы выпуска:

-Большая вода-2018. Может ли она стать источником беды? Прогнозы специалистов относительно половодья.

- Что мы строим? Дискуссия вокруг одного из самых громких пермских начинаний - нового фонтана на эспланаде. Что скрывает забор, недавно здесь появившийся?

- Перед шиномонтажами уже выстраиваются очереди. Стоит ли спрашивать - кто последний?

- День космонавтики. Пермский акцент.

- Нужна помощь. Как каждый из нас может стать спасителем человеческой жизни.