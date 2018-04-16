3D-модель эспланады оценили профессионалы
На пермской эспланаде стартовало строительство нового светомузыкального фонтана. Какой будет эспланада в скором будущем?
Пермячка Кристина Мороз - молодой, подающий большие надежды архитектор. Именно ей доверили разработать проект новой эспланады. Главная идея - максимально сохранить пространство площади. Ее окружат искусственными холмами, на которых будут высажены разнообразные растения. Здесь же появятся подвижные скамейки, смотровая площадка и фонтан.
Вячеслав Торчинский, и.о. министр культуры Пермского края: "Был предложен один из самых ярких образов фонтана, с достаточно сложной механикой и интересным визуальным эффектом".
Новый фонтан будет светомузыкальный. При этом его струи будут разнотипные: прямые, спиралевидные, веерные, с эффектом тумана. Это позволит создать более разнообразные водные картины. Площадь нового фонтана составит 40 на 25 метров.
На 3D-модели эспланада выглядит уже замечательно, но пока там идет стройка. Замглавы администрации города выдает сапоги и ведет на экскурсию. На месте строительства нового фонтана на эспланаде забили 25-ю сваю, рассказывает Анатолий Дашкевич. Всего их будет сто. Сваи укрепят грунт, которому предстоит выдержать 500 тонн воды.
Все работы планируется закончить в этом году. Новый фонтан из 132-х струй заработает уже осенью в тестовом режиме. Проект преображения главной городской площади обсудили с профессионалами – архитекторами, художниками, организаторами уличных фестивалей.
Как отметил Дмитрий Лапшин, главный архитектор города Перми, "Мнение, которое разделили большинство присутствующих экспертов - проект профессиональный, работа грамотная, качественная".
На портале «Управляем вместе» за проект преображения эспланады свои голоса отдали уже более чем полтысячи пермяков.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермяки написали Тотальный диктант
Движение на Компросе восстановлено
Инспекторы ГИБДД ловили пешеходов-нарушителей
«Соленые уши»: время юмора и самоиронии
Гран-при - главная интрига «Арабеска»
В этом году «Счастье» не затопит
Готовится к открытию Пермский инженерно-промышленный форум
В Перми изъято 8 тонн суррогата
Первые солдаты-срочники отправятся на службу 18 апреля
Yuri`s Night: Космическая вечеринка
Добавить комментарий: