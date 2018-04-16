3D-модель эспланады оценили профессионалы

На пермской эспланаде стартовало строительство нового светомузыкального фонтана. Какой будет эспланада в скором будущем?

Пермячка Кристина Мороз - молодой, подающий большие надежды архитектор. Именно ей доверили разработать проект новой эспланады. Главная идея - максимально сохранить пространство площади. Ее окружат искусственными холмами, на которых будут высажены разнообразные растения. Здесь же появятся подвижные скамейки, смотровая площадка и фонтан.

Вячеслав Торчинский, и.о. министр культуры Пермского края: "Был предложен один из самых ярких образов фонтана, с достаточно сложной механикой и интересным визуальным эффектом".

Новый фонтан будет светомузыкальный. При этом его струи будут разнотипные: прямые, спиралевидные, веерные, с эффектом тумана. Это позволит создать более разнообразные водные картины. Площадь нового фонтана составит 40 на 25 метров.

На 3D-модели эспланада выглядит уже замечательно, но пока там идет стройка. Замглавы администрации города выдает сапоги и ведет на экскурсию. На месте строительства нового фонтана на эспланаде забили 25-ю сваю, рассказывает Анатолий Дашкевич. Всего их будет сто. Сваи укрепят грунт, которому предстоит выдержать 500 тонн воды.

Все работы планируется закончить в этом году. Новый фонтан из 132-х струй заработает уже осенью в тестовом режиме. Проект преображения главной городской площади обсудили с профессионалами – архитекторами, художниками, организаторами уличных фестивалей.

Как отметил Дмитрий Лапшин, главный архитектор города Перми, "Мнение, которое разделили большинство присутствующих экспертов - проект профессиональный, работа грамотная, качественная".

На портале «Управляем вместе» за проект преображения эспланады свои голоса отдали уже более чем полтысячи пермяков.