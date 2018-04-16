Пермяки написали Тотальный диктант

В субботу все желающие смогли проверить уровень своей грамотности. В Перми, как и в других городах России, прошел «Тотальный диктант». На одной из площадок диктанта, в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете, участие в акции принял губернатор Пермского края Максим Решетников.

В этом году диктант писали на 40 самых разнообразных площадках: не только в вузах и библиотеках, но и под пальмами в Ботаническом саду, и в приюте «Матроскин», в онкодиспансере, в геронтологическом центре. Всего в этом году Тотальный диктант написало порядка 3 тысяч пермяков.

Автором текста для «Тотального диктанта – 2018» стала современная писательница Гузель Яхина. Он состоит из трех частей – "Утро", "День" – ее и напишут пермяки, а также "Вечер". Все три фрагмента войдут в новое еще не опубликованное произведение писательницы под названием «Дети мои». На книжных полках роман появится только в мае.

Централизованная проверка диктантов займет неделю. Результаты будут известны после 20 апреля.