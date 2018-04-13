Движение на Компросе восстановлено
К двум часам дня возобновили автомобильное движение на Комсомольском проспекте в Перми. Участок перекрывали из-за рухнувшей прямо на дорогу опоры для контактной сети, которая обеспечивает проезд троллейбусов. ЧП случилось на перекрестке с улицей Полины Осипенко примерно в 11 утра. Столб накренился и повис на проводах.
Через час сюда приехала аварийная бригада. Сейчас опору убрали, оцепление для машин сняли. Судя по декоративной накладке на упавшей опоре, в этом году столбам на Комсомольском проспекте исполняется уже 60 лет.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Инспекторы ГИБДД ловили пешеходов-нарушителей
«Соленые уши»: время юмора и самоиронии
Гран-при - главная интрига «Арабеска»
В этом году «Счастье» не затопит
Готовится к открытию Пермский инженерно-промышленный форум
В Перми изъято 8 тонн суррогата
Первые солдаты-срочники отправятся на службу 18 апреля
Yuri`s Night: Космическая вечеринка
У пермских фигуристов - заключительный турнир сезона
Кто станет Учителем года-2018?
Добавить комментарий: