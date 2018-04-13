Движение на Компросе восстановлено

К двум часам дня возобновили автомобильное движение на Комсомольском проспекте в Перми. Участок перекрывали из-за рухнувшей прямо на дорогу опоры для контактной сети, которая обеспечивает проезд троллейбусов. ЧП случилось на перекрестке с улицей Полины Осипенко примерно в 11 утра. Столб накренился и повис на проводах.

Через час сюда приехала аварийная бригада. Сейчас опору убрали, оцепление для машин сняли. Судя по декоративной накладке на упавшей опоре, в этом году столбам на Комсомольском проспекте исполняется уже 60 лет.