Инспекторы ГИБДД ловили пешеходов-нарушителей

Очередной рейд ГИБДД прошел в микрорайоне Парковый в Перми. На этот раз внимание инспекторов привлек перекресток улиц Куфонина и проспекта Парковый. Он оборудован регулируемым пешеходным переходом, но далеко не все им пользуются, предпочитают перебегать шестиполосную дорогу в 20 метрах от зебры и светофора.

Всего за один час проверки автоинспекторы поймали 20 нарушителей. На всех составили административные протоколы. Теперь пешеходы будут вынуждены заплатить штраф в 500 рублей.