Инспекторы ГИБДД ловили пешеходов-нарушителей
Очередной рейд ГИБДД прошел в микрорайоне Парковый в Перми. На этот раз внимание инспекторов привлек перекресток улиц Куфонина и проспекта Парковый. Он оборудован регулируемым пешеходным переходом, но далеко не все им пользуются, предпочитают перебегать шестиполосную дорогу в 20 метрах от зебры и светофора.
Всего за один час проверки автоинспекторы поймали 20 нарушителей. На всех составили административные протоколы. Теперь пешеходы будут вынуждены заплатить штраф в 500 рублей.
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