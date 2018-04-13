«Соленые уши»: время юмора и самоиронии
В Пермском театре кукол прошёл XII фестиваль-конкурс театральных капустников профессиональных театров Прикамья "Солёные уши", в котором принимали участие театральные коллективы со всего Пермского края. Капустник творческой группы Театра кукол стал лауреатом фестиваля I степени.
По словам организаторов, цель капустников не только развлечь публику, но и обогатить этот сложный жанр, учась друг у друга природе сатиры и юмора. Каждый год театральный капустник задает тему, вокруг которой и рождаются представления. В этот раз конкурс посвятили 150-летию со дня рождения Максима Горького, участники должны были продолжить фразу «Человек - это звучит...».
Софья Ляпустина, заместитель председателя краевого отделения Союза театральных деятелей России: "Сатин в пьесе «На дне» говорит, что человек это великолепно, гордо. Мы оставили «Человек - это звучит…», потому что это иногда звучит больно, иногда, как один театр уже высказался, это гламурно и т.д".
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