Гран-при - главная интрига «Арабеска»
12 апреля начались конкурсные показы открытого конкурса артистов балета «Арабеск». Участников ожидает три тура. В первом артисты исполнят сольные номера, во втором пройдет конкурс современной хореографии. На третьем, решающем, танцовщики продемонстрируют две вариации или па-де-де хореографов 19-21 веков. Основная борьба развернется за гран-при – премию в размере 300 тысяч рублей. За всю историю конкурса он присуждался только трижды. Имена победителей станут известны в день торжественного закрытия конкурса – 21 апреля.
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