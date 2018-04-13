Гран-при - главная интрига «Арабеска»

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Арабеск

12 апреля начались конкурсные показы открытого конкурса артистов балета «Арабеск». Участников ожидает три тура. В первом артисты исполнят сольные номера, во втором пройдет конкурс современной хореографии. На третьем, решающем, танцовщики продемонстрируют две вариации или па-де-де хореографов 19-21 веков. Основная борьба развернется за гран-при – премию в размере 300 тысяч рублей. За всю историю конкурса он присуждался только трижды. Имена победителей станут известны в день торжественного закрытия конкурса – 21 апреля.

 

 

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 13.04.2018 в 16:55 в рубрике - Вести Пермь

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← В этом году «Счастье» не затопит

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