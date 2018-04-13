Yuri`s Night: Космическая вечеринка

В День космонавтики в частной филармонии «Триумф» прошла научно-популярная вечеринка Yuris Night. Здесь собрались любители науки и умных развлечений. В фойе «Триумфа» работала фотоплощадка «Белка и Стрелка» от приюта «Матроскин», брейн-ринг на тему космоса от декана физического факультета ПГНИУ Константина Гаврилова. Младший научный сотрудник Крымской астрономической обсерватории Сергей Назаров прочитал научно-популярную лекцию «Экзопланеты». В это же время для детей 6-10 лет работали «космо-продлёнка» от Музея современного искусства.