У пермских фигуристов - заключительный турнир сезона
В Перми продолжается первенство города по фигурному катанию. Это заключительный турнир сезона, поэтому поддержка зрителей спортсменам особенно приятна. Когда и где ждут болельщиков?
Последний старт сезона - что итоговый экзамен - нужно показать всё, чему научился за год. И справиться со слезами, если упрямые элементы не поддались в самый ответственный момент.
Открытое первенство в «Орлёнке» проводится уже очень много лет. И на хорошем счету у опытных тренеров. В этом году дуэт москвичей, воспитанников Сергея Доброскокова, выиграл юниорский Чемпионат мира. В Пермь, правда, приехали пары уровнем пониже. Но не Боги горшки обжигают. Каждый выход на лёд, включая слёзы и падения, для юных фигуристов - бесценный опыт.
Сергей Доброскоков, тренер высшей категории (г. Москва): "Я каждый год приезжаю, на протяжении уже 5 лет. Привожу своих молодых спортсменов. Очень хороший старт для них. Это зарядка на новый сезон. Проверяют новые элементы, программы".
Апрельские старты в «Орлёнке» - соревнования календарные. Свои короткие и произвольные программы покажут одиночники, танцевальные и спортивные пары. Спортсмены уровнем от 3 разряда до мастеров спорта.
Открытое первенство Перми - завершающий турнир сезона. Более 200 спортсменов, включая гостей из Москвы. И удивительно -, почти пустые трибуны в Доме спорта «Орлёнок»! Пермяки ещё могут успеть поддержать фигуристов. Завершатся соревнования 16 апреля. Вход на трибуны бесплатный.
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