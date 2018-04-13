Первые солдаты-срочники отправятся на службу 18 апреля

Почти три тысячи молодых людей из Прикамья отправятся в армию. Таков план весеннего призыва 2018 года. Об этом на пресс-конференции заявил военный комиссар Пермского края Анатолий Мочалкин. Планируется, что первые солдаты-срочники поедут служить уже 18 апреля. Большинство из них призовут в сухопутные войска, меньше призывников отправится в воздушно-космические и военно-морские. В этом году весенний призыв имеет существенное новшество: пополнить ряды войск могут те, кто когда-то получил отсрочку по состоянию здоровья, а теперь нуждается в снятии отметки «ограничено годен».

Анатолий Мочалкин, военный комиссар Пермского края: "Изменением ФЗ-444 29 декабря 2017 года предусматривается, что если гражданин прошел переосвидетельствование и признан годным к военной службе, то его призывают на военную службу, если ему от 18 до 27".