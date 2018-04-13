Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Пермь. Новости культуры 12.04.2018

Пермский планетарий отметил золотой юбилей

смотреть видео

планетарий

В День космонавтики Пермский планетарий отметил 50-летний юбилей. Всех гостей ждала специальная программа. Прежде всего, маленьким пермякам предложили смастерить ракеты. Что из этого вышло?

Один из основных блоков в праздновании Дня космонавтики в Перми уже прошел на базе Пермского планетария. Это серьёзное событие, которое проходит два раза в год, - 12 апреля в День космонавтики и 4 октября в день запуска первого спутника. Это не настоящие ракеты, но что-то от них в этих поделках есть. Есть хвостовые стабилизаторы,  двигатель и самое главное – система спасения, на которой ракета должна спуститься вниз по условиям конкурса.

ракета

Екатерина Пустозерова, заместитель директора Пермского планетария: "Наш планетарий один из старейших планетариев России, он считается законодателем мод в планетарском деле России, чем мы очень горды. У нас много полнокупольных программ, новое оборудование, принципиально другое, отличается от старого. В мае мы всех ждем на международную конференцию, которая продет у нас с 22 по 25 мая".

Все события разделены на несколько блоков. В здании планетария в звездном зале проходит экскурсия для детей, а в фойе выставлены уникальные марки, которые рассказывают об истории освоения советского космоса.

 

 

Артём Казин

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 13.04.2018 в 12:15 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Пермь. Новости культуры 12.04.2018

Чёрные кредиторы: как распознать мошенников?

За хорошим уловом - на ярмарку

«Азот» подвел итоги десятилетия

Сезонная проблема: укротить вешние воды не получится

Дороги в Космос начинаются в Перми

В Прикамье открылся первый межрайонный онкоцентр

Евгений Широков - художник-легенда

Потому что гладиолус!

Бегом через Сахару


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермь. Новости культуры 12.04.2018

Обратите внимание

в Перми

Космос в Музее пермских древностей

Для посетителей музея открывается «Космическая библиотека».
13.04.2018 в 13:05

Метки: в Перми, Культура, Общество

В Перми выберут лучших будущих мам

В Прикамье продолжается прием заявок на участие в ежегодном краевом конкурсе будущих мам.
13.04.2018 в 12:45

Метки: в Перми, Общество

Пермский планетарий отметил золотой юбилей

Пермский планетарий - один из старейших планетариев России.
13.04.2018 в 12:15

Метки: в Перми, Общество

Пермь. Новости культуры 12.04.2018

Обзор главных культурных событий региона.
13.04.2018 в 11:50

Метки: в Перми, Культура

За хорошим уловом - на ярмарку

В Перми заработала ярмарка активного отдыха - Охотник и рыболов - 2018.
13.04.2018 в 10:54

Метки: в Перми, Общество, Реклама

В России

Чёрные кредиторы: как распознать мошенников?

Ущерб от работы черных кредитно-потребительских кооперативов составил миллиард рублей.
13.04.2018 в 11:24

Метки: Экономика, В России, Деньги

Пермь. Вести-Спорт

Обзор главных спортивных событий региона.
12.04.2018 в 11:56

Метки: в Перми, Спорт, В России

В Перми открылся 15-й конкурс артистов балета «Арабеск»

За звание лучших прибыли бороться более 250 исполнителей из 16 стран мира.
12.04.2018 в 10:45

Метки: в Перми, Культура, В России, В мире

Работа над «ашипками»: Пермяки напишут «Тотальный диктант»

О своем желании проверить грамотность уже заявили более тысячи человек.
11.04.2018 в 16:21

Метки: в Перми, Культура, Образование, В России

«Амкар»: Спасибо болельщикам!

Амкар в Хабаровске обыграл СКА со счетом 2:0. Клуб благодарит за поддержку лёгких на подъём болельщиков.
11.04.2018 в 14:23

Метки: В России, в Перми, Спорт

Лента новостей RSS каналы

Космос в Музее пермских древностейКосмос в Музее пермских древностей

В Перми выберут лучших будущих мамВ Перми выберут лучших будущих мам

Жителя Березовки будут судить за браконьерствоЖителя Березовки будут судить за браконьерство

Пермский планетарий отметил золотой юбилейПермский планетарий отметил золотой юбилей

Пермь. Новости культуры 12.04.2018Пермь. Новости культуры 12.04.2018

Чёрные кредиторы: как распознать мошенников?Чёрные кредиторы: как распознать мошенников?

За хорошим уловом - на ярмаркуЗа хорошим уловом - на ярмарку

«Азот» подвел итоги десятилетия«Азот» подвел итоги десятилетия

Сезонная проблема: укротить вешние воды не получитсяСезонная проблема: укротить вешние воды не получится

Дороги в Космос начинаются в ПермиДороги в Космос начинаются в Перми

В Прикамье открылся первый межрайонный онкоцентрВ Прикамье открылся первый межрайонный онкоцентр

Евгений Широков - художник-легендаЕвгений Широков - художник-легенда

Потому что гладиолус!Потому что гладиолус!

Бегом через СахаруБегом через Сахару

Пермские старшеклассники деньги считать умеютПермские старшеклассники деньги считать умеют

Инструкторы Шоу Дао раскрывают тайну «боевых облаков»Инструкторы Шоу Дао раскрывают тайну «боевых облаков»

В Перми загорелась урна с мусоромВ Перми загорелась урна с мусором

«Амкару» разрешили домашние матчи«Амкару» разрешили домашние матчи

Клещи проснулись, а вакцины нетКлещи проснулись, а вакцины нет

МЧС: Это ещё не половодьеМЧС: Это ещё не половодье

«Управляем вместе» уже год«Управляем вместе» уже год

День космонавтики в Перми отметили пуском ракетДень космонавтики в Перми отметили пуском ракет

Пермь. Новости культуры 11.04.2018Пермь. Новости культуры 11.04.2018

Призыв: 3 тысячи пермяков встанут в стройПризыв: 3 тысячи пермяков встанут в строй

Полицейские ликвидировали интернет-магазин по сбыту наркотиковПолицейские ликвидировали интернет-магазин по сбыту наркотиков

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную