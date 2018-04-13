Пермский планетарий отметил золотой юбилей

В День космонавтики Пермский планетарий отметил 50-летний юбилей. Всех гостей ждала специальная программа. Прежде всего, маленьким пермякам предложили смастерить ракеты. Что из этого вышло?

Один из основных блоков в праздновании Дня космонавтики в Перми уже прошел на базе Пермского планетария. Это серьёзное событие, которое проходит два раза в год, - 12 апреля в День космонавтики и 4 октября в день запуска первого спутника. Это не настоящие ракеты, но что-то от них в этих поделках есть. Есть хвостовые стабилизаторы, двигатель и самое главное – система спасения, на которой ракета должна спуститься вниз по условиям конкурса.

Екатерина Пустозерова, заместитель директора Пермского планетария: "Наш планетарий один из старейших планетариев России, он считается законодателем мод в планетарском деле России, чем мы очень горды. У нас много полнокупольных программ, новое оборудование, принципиально другое, отличается от старого. В мае мы всех ждем на международную конференцию, которая продет у нас с 22 по 25 мая".

Все события разделены на несколько блоков. В здании планетария в звездном зале проходит экскурсия для детей, а в фойе выставлены уникальные марки, которые рассказывают об истории освоения советского космоса.