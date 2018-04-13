Пермь. Новости культуры 12.04.2018

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- В пермском центре городской культуры стартовал проект ЧУДО ЧУДИ. Впервые он соберёт в выставочном пространстве картины, скульптуры, инсталляции, фотографии, видео и перформансы. Помимо художественной выставки, в рамках проекта пройдёт лекторий уральских культурологов, hand-made мастер-классы, шоу-кейсы и творческие встречи. Пространство выставки поделено на три мира в соответствии с мифологией камской чуди.

- Начались конкурсные показы открытого конкурса артистов балета "Арабеск 2018". Участников ожидает три тура.

- В пермском театре кукол прошёл XII фестиваль-конкурс театральных капустников профессиональных театров Прикамья "Солёные уши", в котором принимали участие театральные коллективы со всего Пермского края.

-Один раз в 2 года в Екатеринбурге проходит Всероссийский фестиваль «Данилушка». Коми-Пермяцкий округ в этом году представили ученицы детской школы искусств г. Кудымкара.