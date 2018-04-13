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Кто станет Учителем года-2018?

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Учитель года

В Перми проходит Торжественное закрытие краевого конкурса "Учитель года-2018" и награждение победителей .  

В этом году конкурс предоставил возможность проявить себя педагогам в шести номинациях: «Педагог дошкольной образовательной организации», «Учитель общего образования», «Педагогический дебют», «Педагог профессионального образования», «Педагог обучающихся с ОВЗ», «Педагог дополнительного образования».

В очном этапе  за звание самых лучших в своей профессии соревновались 42 конкурсанта-финалиста. Педагогам вели конкурсные уроки, педагогические мастер-классы и методические семинары.

Абсолютный победитель краевого конкурса «Учитель года 2018» получит премию губернатора Пермского края в размере 500 000 рублей, победители в остальных шести номинациях также получат денежные премии и образовательные стажировки.

Подробности  мероприятия - в репортаже Данила Гусельникова.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Образование

Опубликовано: 13.04.2018 в 12:35 в рубрике - Вести Пермь

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