Кто станет Учителем года-2018?

В Перми проходит Торжественное закрытие краевого конкурса "Учитель года-2018" и награждение победителей .

В этом году конкурс предоставил возможность проявить себя педагогам в шести номинациях: «Педагог дошкольной образовательной организации», «Учитель общего образования», «Педагогический дебют», «Педагог профессионального образования», «Педагог обучающихся с ОВЗ», «Педагог дополнительного образования».

В очном этапе за звание самых лучших в своей профессии соревновались 42 конкурсанта-финалиста. Педагогам вели конкурсные уроки, педагогические мастер-классы и методические семинары.

Абсолютный победитель краевого конкурса «Учитель года 2018» получит премию губернатора Пермского края в размере 500 000 рублей, победители в остальных шести номинациях также получат денежные премии и образовательные стажировки.

Подробности мероприятия - в репортаже Данила Гусельникова.