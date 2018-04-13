Чёрные кредиторы: как распознать мошенников?

В Центробанке посчитали ущерб от работы черных кредитно-потребительских кооперативов. Цифра в миллиард заставляет задуматься. Как не попасть в число таких клиентов? Основной гарантией будет собственное чувство меры - если предлагают больше обычного, есть повод насторожиться.

Все, что нажито непосильным трудом, почти 200 тысяч рублей - столько потеряла Анна, доверившись мошенникам. Кредитно-потребительский кооператив, название которого не позволяет раскрыть следствие, оказался банальной финансовой пирамидой.

Анна Вильмс вспоминает: "Чем больше вкладываешь, тем больше получаешь. Первый раз проценты пришли. Второй раз проценты пришли. А на третий получилось там, что я компанию даже не обнаружила на месте, куда всегда обращалась".

Финансовая пирамида – термин, пришедший к нам из 90-х годов прошлого века, и сегодня остается самой актуальной угрозой. В прошлом году Банк России выявил 137 мошеннических организаций. Ущерб от их деятельности почти миллиард рублей. Черных кредиторов, чья специализация нелегальные потребительские займы, в 10 раз больше.

Валерий Лях, директор Департамента противодействия недобросовестным практикам: "Их основная задача – собрать как можно быстрее первоначальные взносы и уплыть в неизвестном направлении. В первую очередь нужно помнить о том, что подобные компании или псевдокомпании не обладают никакими лицензиями для того, чтобы действовать на финансовых рынках. Они действуют незаконно".

Мошеннические фирмы можно распознать по нескольким основным признакам. Первое, что выдает мошенников – доходность якобы финансовых продуктов. Если вам предлагают баснословную прибыль или хотя бы завышенные доходы по сравнению со среднерыночными, это повод задуматься. Второе – мошенники, как правило, пользуются агрессивной рекламой и принципами сетевого маркетинга. Наконец, у преступников нет лицензии Банка России.

Очень часто мошенники работают под видом легальной компании, маскируясь под кредитно-потребительский кооператив или микрофинансовые организации. Их цель – привлечь как можно больше средств. Они собирают деньги и поначалу даже выплачивают проценты, но, набрав побольше денег, исчезают. Так что перед тем, как отдать свои кровно заработанные, читайте договор, а лучше – советуйтесь с юристами.

И не надо ждать до последнего. Если есть хоть малейшие сомнения в чистоплотности фирмы – сообщите об этом в Банк России. Это поможет вовремя распознать мошенническую схему и предотвратить преступление.