За хорошим уловом - на ярмарку

В Перми заработала ярмарка активного отдыха - "Охотник и рыболов - 2018". Снасти, снаряжение, а любителей рыбы здесь ожидают любых - в том числе тех, кто ловить ее не любит, а предпочитает купить готовую.

Огонь нужно раздуть как следует, чтобы он прогрел всю печь. Даниил - шеф-повар в семейном ресторане «Мамуля» - больше всего любит готовить блюда именно в русской печи. Здесь они пропекаются равномерно, а если закрыть засов, то еда приобретёт слега подкопчённый вкус. Сегодня блюдо дня - красная рыба с луково-апельсиновым соусом и кускусом.

Приготовить такое изысканное блюдо под силу лишь профессионалу. Но для начала эту морскую красавицу и кладезь витаминов нужно поймать. Для любителей всё делать самому на Пермской ярмарке открылась выставка «Охотник и рыболов». А можно просто пойти и купить готовую.

Одна из уникальных рыб без единой косточки - белорыбица - представлена на стендах. Рыбу холодного копчения можно использовать для закуски, а горячего - для вторых блюд.

Более 30 наименований рыбы, представленных на стенде, везут в Пермь из самого сердца Камчатки. Морепродукты транспортируют в готовом виде, сохраняя вкусовые качества и полезные вещества.

Лариса Коньшина, продавец рыбной лавки «Рыбак Камчатки»: "Наша красавица чавыча - царица лососевых, эта рыбка слабосолёная, она очень вкусная, с тонким таким ароматом".

Выставка проработает до 15 апреля, так что целых три дня у пермяков будет возможность попробовать вкусную, а главное полезную и редкую рыбу с берегов Камчатки.