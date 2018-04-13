«Азот» подвел итоги десятилетия

Стабильность и развитие. Руководители филиала «Азот» подвели итоги за 10 лет работы в составе объединенной химической компании УРАЛХИМ. Уровень производства минеральных удобрений за прошедшее 10-летие вырос на 32%, достигнув в 2017 году показателя 2 млн 258 тысяч тонн продукции. Общая сумма инвестиций в модернизацию и ремонты превысила 15 миллиардов рублей. Основной объект вложений на 2018 год - агрегат аммиака. В ключевой цех планируется инвестировать 2 млрд рублей. Кроме того, в 2015 году на предприятии начал работать Учебный центр, который выпустил 825 квалифицированных специалистов. Всего на «Азоте» работают 2789 человек.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»: "Если у нас вложения в оборудование имели скачкообразный характер, но общий рост все равно есть, то средняя заработная плата у нас увеличивается из года в год. Мы считаем, что в компании основной ресурс это люди. Сегодня в наш безумный век можно купить хорошие технологии, хорошее оборудование, но невозможно купить в максимально короткий срок людей, которые могут смонтировать и работать на этом оборудовании".

Стало известно, что хэдлайнером на 8-м ежегодном празднике, посвященном «Дню Химика», 26 мая в Березниках выступит группа "Звери". В завершение пресс-конференции журналистов угостили необычным мороженным, приготовленным с помощью жидкого азота.