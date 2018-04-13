Сезонная проблема: укротить вешние воды не получится

Паводок начинается. В Двуреченском сельском поселении Пермского района разлилась вешние воды, в результате чего затопило проезд под железнодорожным мостом. Автомобилистов предупреждают с помощью аншлагов об объездной дороге, иначе проезд по гигантской луже может быть чреват последствиями для автомобиля. Большегруз проехать сможет, а вот для легковых машин это проблематично.

Проблема сезонная, каждый год местные жители сталкиваются с разливом. Решения как такового руководство сельского поселения не видит, кроме ограничения проезда в этом месте. Во всяком случае, предупреждения появляются каждую весну, пока не сойдёт вода.

Андрей Непогодин, заместитель главы администрации Двуреченского сельского поселения: "Это ежегодная ситуация, решить её технически нельзя, потому что это вода, происходит разлив".

По официальным данным, пик половодья прогнозируется на середину мая. Запасы воды в снежном покрове в регионе ниже среднемноголетнего значения на 20%, при этом расслабляться рано. Прошлогоднее лето и осень были дождливыми, из-за этого в почве накопилось много воды. Для предотвращения ЧС идет распиловка и чернение льда, готовятся пункты временного размещения, проходят соответствующие учения.