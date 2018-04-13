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Дороги в Космос начинаются в Перми

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Всероссийский, а где-то и всемирный праздник Пермь отметила как собственный. День космонавтики в городе начали отмечать с запуска ракет, а продолжили в более камерной обстановке.

Пошла строго по траектории и без отклонений. За полетом «крылатой» ракеты Владимира Скокло следили сотни зрителей. Каждый год 12 апреля площадка Пермского планетария превращается в импровизированный космодром.

Владимир Скокло, воспитанник МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми: "Когда ракета взлетает, у нее выпадает система спасения. Ее выталкивает пыж за счет горения пороха".

Уникальной звездной площадке - Пермскому планетарию - в этот день космонавтики исполнилось полвека. Его открывали 12 апреля 1968 года, за время работы он уже успел стать символом города.

«Сердце» Пермского планетария -  оптический прибор малый ЦЕЙСС. Как и полвека назад, он исправно работает и может показать на куполе планетария до 5 тысяч звезд.

Иван Трапезников, специалист Пермского планетария: "Основной особенностью этого прибора является звездный шар, в котором установлена специальная оптическая система линз, позволяющая проецировать реальную картину звездного неба на наш купол".

12 апреля 1961 года - это ключевая дата в истории России. Наш регион имеет самое прямое отношение к этому событию. Ведь дорога в космос начиналась и начинается с пермских предприятий.

Именно в Пермь настоящие космонавты приезжаю регулярно. Виктор Савиных - прототип одного из героев фильма «Салют-7» -побывал в общеобразовательной школе поселка Новые Ляды. Учебное заведение решило взять имя легендарного космонавта.

12 апреля для города Перми и Пермского края - особая дата. Сегодня три крупных промышленных предприятия, расположенные в черте города, имеют прямое отношение к космической отрасли.

Дмитрий Малютин, и.о. председателя Пермской городской думы: "Космос сегодня остается локомотивом развития науки и техники, и в этой связи нашей стране предначертаны лидирующие позиции, благодаря участию нашего города, наших вузов, научных учреждений и заводов".

Самые юные на выставке «Россия - моя история» делали открытки о космосе своими руками. Победители и их пожелания, возможно, попадут настоящим космонавтам. 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 13.04.2018 в 09:40 в рубрике - Вести Пермь

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