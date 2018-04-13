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В Прикамье открылся первый межрайонный онкоцентр

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онкоцентр

Собственный онкологический центр появился в Кунгуре. Для пациентов это означает одно - на лечение в краевую столицу ездить больше не придется.

20-25 пациентов в день может принимать новый онкологический центр Кунгура. Никакой суеты, отремонтированный кабинет и собственный врач. А раньше пришлось бы ехать в Пермь. 

Шесть районов закреплено за филиалом краевого онкодиспансера в Кунгуре. Его главная задача - подтвердить диагноз. Томографию, рентген, лабораторные исследования сделают в районной больнице, а в самом центре - начнут лечение.

Второй кабинет онкоцентра  в Кунгуре отремонтирован, но пока пуст, главный аппарат, который здесь появится - инфузомат - это устройство для автоматического введения лекарственных препаратов. Это часть химиотерапии, за которой раньше приходилось ездить в Пермь.

центры

Онкоцентры - это второй уровень новой системы выявления и лечения онкологии. Первый - обычные поликлиники, их задача выявить патологию на ранней стадии. Третий - краевой диспансер - для сложных и трудных случаев. Всего будет создано семь межрайонных онкоцентров.

Вадим Плотников, главный врач Пермского краевого онкологического диспансера: "Два раза в месяц сюда будут выезжать комплексные онкологические бригады, которые будут включать в себя онколога, гинеколога, маммолога, химиотерапевта, они будут осуществлять и первичный прием, и диспансерные наблюдения".

На сегодняшний день в крае 65 тысяч человек с онкологическими заболеваниями. С момента обнаружения до начала лечения проходит в среднем 30 дней. Губернатор Максим Решетников поставил задачу сократить срок до 14.

онкоцентр

Янина Калина, заместитель министра здравоохранения Пермского края: "Перед нами поставлена задача Максимом Геннадьевичем Решетниковым, федеральным Минздравом - изменить организацию медицинской помощи по онкологии. И самое главное, цель, которую мы решаем, - снизить смертность от онкологических заболеваний. Сейчас она в структуре смертности 14% занимает".

Система не только жестко вертикальная, чтобы сократить сроки. Рассматривается возможность поощрять финансово врачей, выявивших болезнь. В целом, формировать онконастороженность - чтобы сам пациент вовремя обратил внимание на проблему.

 

 

Данил Гусельников

Метки: Общество, в Пермском крае, Здоровье

Опубликовано: 13.04.2018 в 09:15 в рубрике - Вести Пермь

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