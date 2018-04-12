Евгений Широков - художник-легенда

В Центральном выставочном зале работает выставка картин народного художника СССР Евгения Широкова. Это первая посмертная экспозиция мастера, ушедшего на 86 году из жизни 31 декабря 2017.

Он ушел, оставив за собой большое творческое наследие. Евгений Николаевич Широков - художник-легенда. Портретист, монументалист, исторический живописец, педагог. Он родился в Челябинской области, окончил Свердловское художественное училище, а затем и Мухинское в Ленинграде. С конца пятидесятых годов жил и работал в Перми. До последнего дня возглавлял кафедру живописи в Пермском институте культуры, теперь эту обязанность исполняет ученица Евгения Широкова- Елена Постнова.

Кафедру живописи факультета искусств ПГИК Евгений Широков возглавлял с 1993 года. Мастер щедро делился своим талантом со студентами вуза. За это время он подготовил десятки выпусков молодых художников.

Мощная пластика, глубокий психологизм отличают художника Евгения Широкова. Его картины - это живописный рассказ о времени и о себе. Кисти Широкова принадлежит целая галерея композиционных портретов творческой интеллегенции и артистов России - композитор Дмитрий Кабалевский, писатель Виктор Астафьев, балерина Людмила Сахарова , актеры Иннокентий Смоктуновский, Кирилл Лавров и многие другие оказывались на широковском холсте.

Евгений Широков твердо знал сам и сумел передать ученикам, что самое главное для художника не талант, а трудолюбие и самоотдача. Выставка в ЦВЗ призывает еще раз вспомнить легендарного мастера и задуматься о том, как не потерять то, что нам досталось в наследство.