Потому что гладиолус!

Специалисты Ботанического сада Пермского университета вывели и запатентовали четыре новых сорта гладиолуса. Сорта получили названия: "Селенит", "Уралочка", "Пермский сувенир" и "Седой Урал". Весь процесс селекции от скрещиваний до патентования гибридных форм занял семь лет.

Первые клубни отправятся в ботанические сады России – в Саратов, Самару, Челябинск, Екатеринбург и Уфу для выращивания, изучения и размножения.



В дальнейшем в Ботаническом саду планируют запатентовать ещё один сорт гладиолуса гибридного – "Профессор Александр Генкель". Цветок назван в честь основателя Ботанического сада.