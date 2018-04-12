Потому что гладиолус!
Специалисты Ботанического сада Пермского университета вывели и запатентовали четыре новых сорта гладиолуса. Сорта получили названия: "Селенит", "Уралочка", "Пермский сувенир" и "Седой Урал". Весь процесс селекции от скрещиваний до патентования гибридных форм занял семь лет.
Первые клубни отправятся в ботанические сады России – в Саратов, Самару, Челябинск, Екатеринбург и Уфу для выращивания, изучения и размножения.
В дальнейшем в Ботаническом саду планируют запатентовать ещё один сорт гладиолуса гибридного – "Профессор Александр Генкель". Цветок назван в честь основателя Ботанического сада.
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