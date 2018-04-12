Бегом через Сахару
Пермская бегунья Наталья Седых выиграла два этапа марафона по марокканской пустыне. Информацию публикует портал 59.ру. Участие в одном из самых сложных забегов принимают 977 непрофессиональных бегунов со всего мира. За 6 дней им предстоит преодолеть 6 сложных участков по раскаленным пескам Сахары при температуре воздуха свыше 30 градусов, неся на себе экипировку и питание. Наталья Седых выиграла два первых этапа протяженностью 30 и 39 километров. Экстремальный ультрамарафон продлится до 15 апреля.
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