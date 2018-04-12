В Перми загорелась урна с мусором

Утром в центре Перми на остановке возле Сквера уральских добровольцев загорелась урна с мусором. Огонь начал распространятся на остановочный комплекс. Первыми на происшествие среагировали благоустроители, видимо, проезжавшие мимо. Они достали из машины шланг и начали тушить возгорание своими силами.