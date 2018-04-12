Клещи проснулись, а вакцины нет

В Пермском крае зафиксирован первый случай укуса клеща. Пострадавший – 11-летний житель Карагайского района. Как выяснилось, клещ не был заражен энцефалитом и боррелиозом. В Роспотребнадзоре предупреждают, что эпидсезон уже начался, поэтому жителям необходимо принять меры безопасности и пройти вакцинацию.

Что касается вакцины, то пока прививку можно поставить платно. Список учреждений есть на сайте Роспотребнадзора. Планируется, что бесплатные вакцины будут доступны перед началом дачного сезона.

Евгений Смирнов, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Бесплатная вакцинация будет при поставках бюджетной вакцины, которая поступит в край в конце апреля, в начале мая. Все зависит от Министерства здравоохранения, насколько быстро они закупят вакцину".