МЧС: Это ещё не половодье

На затопленные дороги и огороды пожаловались жители деревень Горбуново и Осенцы. Это повторяется из года в год. Тем не менее, не все оказываются готовыми к весенней распутице.

То, что происходит в Осенцах, никакого отношения к половодью не имеет. Скорее, это локальные подтопления, связанные с активным таянием снега. Подтопленными оказались в основном огороды и небольшие проезды. Нет полностью отрезанных жилых домов. До всех можно доехать. Единственное, на что нужно обратить внимание – на выбор обуви. Резиновые сапоги здесь обязательны, как и в любой деревне сегодня в Прикамье.

В МЧС жителям посоветовали самим позаботиться о своем комфортном существовании, в первую очередь – заняться дренажными системами, системами водоотведения.

Александр Шарапов, заместитель начальник Главного управления МЧС по Пермскому краю: "Бывает, путают паводковые негативные проявления и подтопление придомовых территорий талыми водами. Это несвоевременная подготовка своих придомовых территорий к встрече весны. Сходит снег, вода интенсивно с полей скатывается в населенный пункт, не готовы отводные канавы, которые должен подготовить сам хозяин, дабы себя обезопасить".