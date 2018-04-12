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«Управляем вместе» уже год

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Один год исполняется региональному интернет-порталу «Управляем вместе». За это время здесь было опубликовано более 900 вопросов. 36 тысяч человек показали свое намерение участвовать в жизни региона. Как будет развиваться проект?

За год существования портала, созданного по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова, зарегистрировались 36,5 тысяч пользователей, опубликовано более 900 вопросов. Категория «Дворы» этой зимой стала самой популярной к обращению. Каждый вопрос проходит обязательную проверку и не остается без ответа.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Эта информация будет отработана соответствующими органами власти, соответствующими подрядчиками, и будет обратная реакция, что, да, проблему признаем, исправим к такому-то сроку, или нет - все не так, как вам кажется, вообще все правильно делается".

Благодаря открытому диалогу между властью и обществом удалось решить более 90% вопросов. Причем тематика расширяется. Сейчас, к примеру, можно сообщить и о нарушении текущего содержания региональных дорог и о незаконной торговле алкоголем.

Принять участие в судьбе города можно и с помощью голосования по выбору приоритетных направлений развития. Так, через портал пермяки выбрали имя новому терминалу аэропорта, предложили объекты для ремонта и благоустройства в этом году. Сейчас на сайте продолжается голосование за наиболее важные для Перми проекты. Виртуально прогуляться по новому зоопарку или рассмотреть новый железнодорожный вокзал можно было на выставке «Моя Пермь - моё будущее».

Элла Попова, руководитель проекта «Управляем вместе»: "Запустим еще такие проекты, когда не опрос жителя в части "проголосуй", а оставь свое мнение. Мы будем задавать какие-то темы, дальше жителю будет предложена возможность оставить свое мнение. Считает ли он это правильным или что-то предложит. Это может быть по развитию каких-то общественных территорий. Тем может быть очень много разных".

Проект бессрочный, говорят организаторы. И функции портала будут в дальнейшем только расширяться.

Оставить свое мнение, рассказать о проблеме и понаблюдать за строительством объектов просто. Достаточно зарегистрироваться на сайте «Управляем вместе» и выбрать соответствующую категорию.

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 12.04.2018 в 15:00 в рубрике - Вести Пермь

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