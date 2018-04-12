День космонавтики в Перми отметили пуском ракет
12 апреля отмечается Международный день космонавтики. В этот день в 1961 году состоялся первый легендарный полет человека на околоземную орбиту. В пермском планетарии отмечают сразу две даты - День космонавтики и 50-летие Пермского планетария. В день золотого юбилея на площадке планетария прошел зрелищный праздник. Состоялись запуски моделей твердотопливных ракет и игры для детей, показ моды "Знаки Зодиака" и спектакль оптического театра “Ключ на старт, или Космические приключения Буратино”. Подробности в репортаже Артёма Казина.
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