День космонавтики в Перми отметили пуском ракет

12 апреля отмечается Международный день космонавтики. В этот день в 1961 году состоялся первый легендарный полет человека на околоземную орбиту. В пермском планетарии отмечают сразу две даты - День космонавтики и 50-летие Пермского планетария. В день золотого юбилея на площадке планетария прошел зрелищный праздник. Состоялись запуски моделей твердотопливных ракет и игры для детей, показ моды "Знаки Зодиака" и спектакль оптического театра “Ключ на старт, или Космические приключения Буратино”. Подробности в репортаже Артёма Казина.