Пермь. Новости культуры 11.04.2018
Темы выпуска:
- В пермском театре оперы и балета открывается 15-й международный конкурс артистов балет «Арабеск».
- В Пермской галерее в рамках юбилейного конкурса артистов балета открылась выставка живописных и акварельных работ «Танцующая кисть Владимира Васильева».
- Пермячка в четыре года попала в книгу рекордов России, после того как присела восемьсот раз.
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