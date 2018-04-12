Пермь. Вести-Спорт
Темы выпуска 11.04.2018:
- Тайна боевых облаков. Семинар под таким названием прошел в Перми для продвинутых инструкторов Шоу Дао.
- Юная синхронистка Дарья Шиловская покорила судей на всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Краса Сибири».
- Пермские баскетболисты продолжают борьбу за выход в плей-офф.
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